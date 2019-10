La SNCF reste au cœur des préoccupations du gouvernement

LA SEMAINE DE MAZEROLLE - La bataille entre le gouvernement et les syndicats de la SNCF s'enlise. Pourtant, celle-ci devrait être résolue le plus rapidement possible.

La semaine qui s'ouvre devrait être identique à celle qui vient de se terminer. En effet, la bataille reste frontale entre le gouvernement et les syndicats de la SNCF. Edouard Philippe a dénoncé "une grève sauvage" qui nuit à des dizaines de milliers de voyageurs. Face à la situation, le Premier ministre réclame des sanctions judiciaires. Notons que la réplique des syndicats ne s'est pas fait attendre. Autres sujets marquants de la semaine : les enjeux du Brexit, la visite d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien, les manifestations en Catalogne, la trêve entre la Turquie et les Kurdes et l'affaire Balkany.



