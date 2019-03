La sortie de l'euro décidée "en se maquillant dans sa chambre" : Florian Philippot règle ses comptes avec Marine Le Pen

Selon l'ancien lieutenant de Marine Le Pen, aujourd'hui président des Patriotes, Marine Le Pen a fait sienne cette doctrine un soir de 2009, quelques instants seulement avant un débat télévisé en pleine campagne des Européennes.





"Elle est dans sa chambre et elle s'apprête", peu avant l'émission, raconte Philippot dans notre document. "Je l'entends dire : 'au fait, si on me parle de l'euro, je dis quoi ?' Ça m'a surpris. Je lui réponds : 'bah, qu'on en sorte [de l'euro], bien sûr... Parce que sinon c'est incohérent'. Elle me dit OK. Et puis elle finit de s'apprêter, s'en va et fait l'émission. Elle dit effectivement qu'elle est pour la sortie de l'euro."





L'ex-numéro 2 fait mine de s'étonner. "Ça m'a paru lunaire... Ce n'est pas normal qu'on décide sur un coin de table ou en se maquillant dans sa chambre, une heure avant un débat, ce qu'on pense d'un sujet aussi fondamental que la politique monétaire de la France." Le sujet poursuivra longtemps la présidente du FN, puis du RN, de nombreux stratèges du parti estimant qu'une sortie de l'euro n'était pas réaliste à court terme.





L'abandon de cette doctrine controversée est l'une des raisons pour lesquelles Florian Philippot a claqué la porte pour fonder son propre mouvement, fin 2017. En janvier 2019, lors de ses voeux à la presse, Marine Le Pen a estimé que l'euro était "un boulet" mais qu'en sortir n'était "plus une priorité".