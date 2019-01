"La suppression de l'ISF a fragilisé le consentement à l'impôt des classes moyennes", François Lenglet

Depuis le début de la crise des "gilets jaunes", il a été beaucoup question d'impôts et de justice fiscale. Mais qu'entend-on par justice fiscale ? L'impôt sur les plus riches varie considérablement selon les époques. Où en est-on actuellement dans notre pays ? François Lenglet, notre spécialiste économie, nous livre des éléments de réponse.



