La surprise du gouvernement Castex : Eric Dupond-Moretti, nouveau Garde des Sceaux

Signe(s) particulier(s) : Avocat pénalise au barreau de Lille, puis de Paris depuis 2016, Me Eric Dupond-Moretti est connu pour sa liberté de parole. Il a notamment été l'avocat d'Abdelkader Merah, Bernard Tapie, Jérôme Cahuzac, et plus récemment des policiers dans l'affaire Mélenchon. En politique, il a soutenu Martine Aubry lors des élections municipales de Lille en 2008, puis aux primaires socialistes trois ans plus tard. En 2015, il demande "l'interdiction du Front national", un parti qu'il ne juge "pas républicain". En octobre 2019, il signe avec 40 personnalités un appel contre l'interdiction de la corrida aux mineurs, initiative portée par une députée LaREM. En juin dernier, dans l'émission "C à vous", il invite le patron des Républicains Christian Jacob a "passé une demi-journée au cabinet" pour lui "montrer des bavures policières", mais juge que "dire que la police est raciste est totalement excessif et inacceptable".