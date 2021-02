La ville de Paris propose un confinement de trois semaines si "la situation sanitaire s'aggrave"

La ville de Paris va-t-elle être reconfinée ? C’est l'une des solutions évoquées par le premier adjoint Emmanuel Grégoire, à l'issue de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. "Si la situation s'aggrave vraiment", prévient-il, la mairie proposera "une mesure de confinement", sur le modèle de novembre. Une restriction qui durerait "trois semaines", avec pour but de "couper la vague". Mais avec une condition : avoir "la perspective de retrouver de l'oxygène" et donc "de rouvrir certains lieux" à son issue. Une campagne de dépistage ciblée aurait également lieu.

"La proposition que nous formulons est celle qui fait consensus sur le plan scientifique", explique Emmanuel Grégoire sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). Il s'oppose notamment à un confinement uniquement le week-end, mesure prise à Dunkerque et à Nice et potentiellement à compter du 6 mars dans les 20 départements placés sous "surveillance renforcée" par le gouvernement. "La vie ne peut pas être métro-boulot-dodo", fustige l'adjoint de la maire PS Anne Hidalgo. "On ne peut pas considérer qu'il est grave de se contaminer lorsque l'on se promène le week-end, et que ce n'est pas grave à l'école, en entreprise ou dans les transports."

La mairie de Paris propose donc d'agir vite et fort pour retrouver plus rapidement une vie avec moins de restrictions. "Compte tenu de l'alerte légitime de la part du gouvernement sur l'aggravation de la situation, nous porterons une option de durcir (les mesures) pour obtenir des résultats certains, plutôt que des demi-mesures qui ne sont pas suffisantes et qui conduisent inexorablement à durcir" plus tard, indique Emmanuel Grégoire. "Si cela doit passer par des efforts supplémentaires à court terme pour des espoirs beaucoup plus certains à moyen terme, je crois qu'une majorité de citoyens y seront favorables."