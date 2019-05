La Voix du Nord, Le Télégramme… plusieurs journaux boycottent l’interview d'Emmanuel Macron accordée à la presse régionale

A cinq jours du coup d'envoi des élections européennes, Emmanuel Macron accorde un entretien à la presse régionale. Une interview qui lance le sprint final d'une campagne qui se durcit à l'approche du scrutin, et dont le chef de l'Etat a affiché son soutien à Nathalie Loiseau, tête de liste LREM de Renaissance. Le chef de l’État a reçu dans le salon des aides de camp, située sous son bureau à l’Elysée, neuf journalistes des grands groupes de la presse régionale, comprenant une cinquantaine de quotidiens.





A noter que, deux quotidiens régionaux ont toutefois refusé de se prêter à l'exercice, et ainsi faire paraître l'interview dans leurs pages. Il s'agit de La Voix du Nord et Le Télégramme, dont les rédacteurs en chef et directeur de l'information ont justifié leur décision. "A 5 jours du scrutin, cela perturberait l’équilibre du traitement de la campagne auquel nous essayons de veiller et la publication est soumise à la relecture préalable de l’Elysée. Donc c’est sans nous", a expliqué Patrick Jankielewicz, rédacteur en chef du journal du Nord de la France, sur Twitter.