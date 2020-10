Laïcité : la loi de 1905, un texte fondateur au cœur des débats sur le séparatisme

Emmanuel Macron n'avait pas écarté, après son élection, la possibilité d'amender la loi de 1905. Son discours au collège des Bernardins, en 2018, avait même laissé penser qu'il souhaiterait modifier les relations entre les Eglises et l'Etat. Début 2019, il a à son tour fermé le ban, martelant qu'il ne souhaitait "pas qu'on change la loi de 1905 et ce qu'elle représente". Avec la future loi sur le séparatisme, dont l'objectif affiché est de renforcer la laïcité face aux tensions liées à l'islamisme, l'actuel président va pourtant bien toucher à la marge la fameuse loi portée par Aristide Briand.

C'est un texte que l'on ne réforme, selon l'expression, qu'avec "la main qui tremble". La loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, qui pose les principes de la laïcité en France, est l'un des principes fondateurs de la République. C'est aussi l'un des textes les plus sensibles de notre droit, au cœur des débats actuels sur la laïcité et l'islamisme.

Le projet de loi en cours de préparation devrait avoir en outre des conséquences plus directes. "A la marge, nous allons renforcer des dispositions de la loi de 1905", a annoncé Gérald Darmanin mardi 6 octobre sur Radio Classique . Le ministre de l'Intérieur a cité un exemple, celui de l'article 26, qui interdit de tenir des réunions politiques dans des locaux servant habituellement à l'exercice du culte, un délit actuellement passible de contraventions. Dans le projet de loi à l'étude, seront ainsi prévues des sanctions administratives et pénales en cas de manquement. Gérald Darmanin a également indiqué que les dirigeants d'associations culturelles devront présenter un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour "radicalisation, complicité ou apologie du terrorisme".

En revanche, a assuré le ministre, pas question de toucher aux articles 1 et 2 de la loi de 1905, qui contiennent les principes fondateurs de la laïcité. L'article 1 stipule que "la République assure la liberté de conscience" et "garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public".

Quant à l'article 2, il comporte la mention la plus connue : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". Les seuls financements publics tolérés sont ceux qui permettent, à travers les services d'aumôneries, "d'assurer le libre exercice des cultes dans les établissements tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons".

Le cadre des associations cultuelles, régit par le titre IV, comporte sept articles. Ces dispositions précisent notamment les conditions de ressources financières de ces structures, les modalités de contrôle de leurs comptes par l'inspection des finances et les peines encourues en cas d'infraction, allant de l'amende à la dissolution.

Enfin, les débats actuels intéressent la police des cultes, détaillée dans le titre V de la loi de 1905. Outre l'interdiction des réunions politiques dans les lieux de culte, ce titre permet aux autorités de surveiller les réunions cultuelles, proscrit les inscriptions religieuses sur les monuments ou lieux publics (à l'exception des cimetières et des musées) et interdit, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, de contraindre une personne à exercer un culte ou au contraire à renoncer à ce culte. L'article 35, rédigé il y a plus d'un siècle, semble tout particulièrement faire écho au débat actuel sur le séparatisme. Il dispose que l'auteur d'un discours ou d'un texte contenant "une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique" s'expose à une peine allant de trois mois à deux ans de prison. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs indiqué que ce titre V serait également "renforcé", pour permettre de "préserver les lieux de cultes d'agissement et de diffusion d'idées et de propos hostiles à la République".