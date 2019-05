LaREM en tête, écologistes en embuscade : les européennes rebattent les cartes des municipales à Paris

A un an des élections municipales, à coup sûr ces résultats ont été précisément analysés par les candidats, à commencer par la maire socialiste Anne Hidalgo. La liste PS-Place publique soutenue par cette dernière n’a recueilli que 8,1% des suffrages. Elle ne dépasse les 10% que dans les 10e, 11e et 20e arrondissements ; et dans tous elle est devancée par les écologistes. C'est donc vers eux que va devoir se tourner la maire sortante, qui compte déjà dans son équipe municipale plusieurs membres d'EELV, notamment Célia Blauel, adjointe à la Transition écologique, et Christophe Najdovski, adjoint aux Transports. Ils pourraient faire le choix de rester auprès de la socialiste, qui au cours de son mandat a souvent fait le choix de l'écologie au détriment de la popularité, notamment avec la piétonisation des voies sur berges.