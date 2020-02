Face à sa majorité, Emmanuel Macron zappe les municipales et met le cap sur la fin de son quinquennat

Redonner un cap dans la tempête. Alors que sa majorité traverse de violentes perturbations, entre réforme des retraites et polémique sur le deuil parental, Emmanuel Macron a convié les députés LaREM mardi soir à l'Elysée pour un exercice de questions-réponses destiné à mettre sur le tapis le malaise qui agite sa majorité. S'il a reconnu un "moment difficile", l'objectif du chef de l'Etat était surtout de donner le tempo des deux dernières années du quinquennat avant la présidentielle de 2022.

Face aux parlementaires, il y a bien un sujet qui n'a pas été abordé : la prochaine échéance électorale, celle des municipales, mi-mars. Une étape pourtant cruciale pour une majorité en quête d'ancrage local, et qui tente d'échapper à la menace du vote sanction. Depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron tente de se tenir le plus possible à l'écart de ce scrutin, même si des litiges individuels à Paris et à Biarritz l'ont conduit malgré lui à intervenir directement. "Ce scrutin reste pour lui de portée locale et le président de la République n'a pas vocation à s'en mêler", répétait fin janvier l'entourage du chef de l'Etat à LCI, reprenant une citation prêtée à François Mitterrand : "Je prendrai les maires que les Français me donneront". "Cela ne veut pas dire qu'il est indifférent", avait toutefois nuancé cette source. Face aux députés, Emmanuel Macron s'est borné à évoquer "un contexte difficile" à propos du scrutin à venir.