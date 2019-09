LaREM, un parti sans tête ?

L'ÉDITO - Les membres de LaREM se réunissent ce week-end à Bordeaux. Qui seront les principaux orateurs sur place ?

"Quand Emmanuel Macron se porte mieux, LaREM ne suit pas forcément, car ce n'est pas la même chose", affirme Olivier Mazerolle. En effet, pour les Français, seul le président compte. La République en Marche est un parti non identifié, car personne d'autres que le président de la République ne l'incarne. Deux orateurs principaux vont être écoutés dimanche à Bordeaux : François Bayroux et Edouard Philippe. Or, ni l'un ni l'autre n'est membre de LaREM. Qu'en pensent les militants ? Peut-on améliorer les choses ?



Ce samedi 7 septembre 2019, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle des meneurs du parti La République en Marche. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.