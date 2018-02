Propos polémiques à l'EM Lyon : Laurent Wauquiez accusé de se "trumpiser"

Hugues Renson, député LREM, a dit sur Radio J que Laurent Wauquiez était "en voie de trumpisation. Je ne suis pas sûr que la trumpisation soit conforme à ce qu’attendent les Français". "On ne s’adresse pas à des étudiants en colportant des ragots", a-t-il estimé. Il a fustigé le "cynisme", la "brutalité", le "mépris" dont témoignent les propos de Laurent Wauquiez, comparables aux attaques anti-élites menées par Donald Trump sur les réseaux sociaux.





Le président américain serait-il une source d'inspiration pour le nouveau patron des Républicains ? En mars 2016, alors que Donald Trump dominait les dernières étapes des primaires américaines, Laurent Wauquiez avait déclaré : "Il est révélateur de quelque chose, qu’aujourd’hui dans les démocraties, les citoyens ne veulent plus avoir des gens qui leur disent ce qu’ils ont le droit de penser et ce qu’ils ont le droit de dire. Ce qui séduit chez Donald Trump, c’est quelqu’un qui a une forme de parole très directe, aborde un certain nombre de thèmes qui jusqu’ici étaient plutôt tabouisés, et qui est clair dans ce qu’il exprime. (…) Les gens globalement dans les démocraties ne veulent plus de filet d’eau tiède. Ils ne veulent plus d’une espèce de politique insipide qui dit à chacun ce qu’il a envie d’entendre. Ils veulent des choses qui ont un peu plus de caractère et de colonne vertébrale."