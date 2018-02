Laurent Wauquiez donnera des cours "enjeux de société" à l'EM Lyon

Avec son double mandat, Laurent Wauqiez est au four et au moulin. Pourtant, selon une information du site d'investigation locale Médiacités, il s'apprête à mettre entre parenthèses pendant quelques jours ses fonctions politiques pour donner quatre cours à l'École de management (EM) de Lyon. Thierry Picq, directeur de l'innovation de la grande école lyonnaise, a précisé dans un mail adressé aux étudiants que le cours, intitulé "Enjeux de société", sera "apolitique". Il précise : "L’objectif de ce cours est de discuter de grandes problématiques clés pour le futur. Laurent Wauquiez (…) interviendra comme expert, et évidemment de façon apolitique."