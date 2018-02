Laurent Wauquiez enregistré à son insu : "Déloyal" et "malsain" pour Geoffroy Didier

"Si on commence comme ça, il ne faudra pas s’étonner qu'à l’avenir, on finisse aussi par commenter les enregistrements pris à l’insu des responsables politiques, des journalistes ou d’autres prescripteurs d’opinion, parfois dans les restaurants, parfois dans une conversation privée, parfois dans la rue, parfois dans une école avec quelques étudiants. Si on commence comme ça, il ne faudra pas s’étonner qu’il y ait des dérives. Je nous incite à être peut-être plus rigoureux, et si j’ose dire assez sains dans la manière de fonctionner dans une société moderne" a dit Geoffroy Didier.