Laurent Wauquiez est-il condamné à recycler les propositions de ses prédécesseurs ?

Laurent Wauquiez a annoncé vouloir un référendum sur l'immigration, alors que le projet de loi "asile et immigration" était discuté à l'Assemblée nationale. Le président LR souhaite ainsi durcir sa position sur le sujet et remet en cause le droit du sol. Cependant, ses recommandations semblent avoir été présentées antérieurement par ses prédécesseurs. Alors, quelles sont ses propositions phares que la droite a mises en avant ?



