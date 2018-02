Laurent Wauquiez menace Quotidien de "suites judiciaires", mais pourra-t-il obtenir gain de cause ? Pas si sûr

LCI : Laurent Wauquiez menace l'émission Quotidien de "suites judiciaires". Est-ce envisageable selon vous ?

Delphine Meillet : Non, pour moi des poursuites ne sont pas envisageables. Il n’existe aucun fondement juridique si ce n’est peut-être celui de la diffamation. Mais Laurent Wauquiez lui-même pourrait être attaqué pour des propos diffamatoires.

LCI : Le président des Républicains construit sa défense en expliquant que ses propos ont été tenus dans un cadre privé et ont été enregistrés illégalement. Qu'en pensez-vous ?

Delphine Meillet : Quand Laurent Wauquiez dit que ses propos sont off et que leur divulgation est punissable, je pense le contraire. J'estime qu'ils ont été prononcés dans un cadre pas vraiment privé. De plus, ils ont été tenus par un personnage public, sur un sujet d’intérêt général. En effet, Laurent Wauquiez est un personnage de premier plan, et il évoque dans cet enregistrement la vie politique française. C’est ce qu’on appelle le critère d’intérêt général du droit à l’information du public. La Cour européenne des droits de l’homme consacre ce fondement, repris dans le droit français.

LCI : Peut-on croire que Laurent Wauquiez pensait que ces propos ne sortiraient pas dans la presse ?

Delphine Meillet : Quand Laurent Wauquiez dit aux élèves qu’ils ne doivent pas diffuser ses propos, pour moi il donne encore plus de valeur à ce qu’il va dire. Il est le premier à savoir que tout ce qu’il dit peut être repris. On ne peut pas le taxer de ne pas savoir que tout ce qu’il dit va être sorti.