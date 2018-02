Laurent Wauquiez s'en prend à plusieurs politiciens lors d'une conférence

Laurent Wauquiez a donné une conférence à l'École de management de Lyon qui portait sur les enjeux de société. A son insu et en dépit d'une stricte interdiction, il a été enregistré alors qu'il parlait de plusieurs politiques. Le président des Républicains a affirmé que Nicolas Sarkozy mettait ses ministres sur écoute et qu'Emmanuel Macron et ses proches manœuvraient contre François Fillon pendant la campagne présidentielle.



