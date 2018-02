Laurent Wauquiez s'excuse auprès de Nicolas Sarkozy après l'avoir accusé de mettre ses ministres sur écoute

Chez LR, si on ne défend pas les propos de Laurent Wauquiez, on attaque le procédé. "Pour certains médias, dès qu'il s'agit de Laurent Wauquiez, il n'y a plus de déontologie", cingle la porte-parole Lydia Guirous. Pour le vice-président de LR Guillaume Peltier, "la méthode discrédite l'ensemble. On peut couper, on peut tronquer... (...) C'était un cours de jeu de rôles sur des situations irréelles, exceptionnelles liées aux rumeurs dans le monde politique".





Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, est montée au créneau pour défendre Laurent Wauquiez en évoquant un possible complot contre le président LR.





"Puisque les attaques les plus violentes viennent de la majorité, qu'elle se concentre à régler les problèmes des Français qui, eux, sont encolère sur de vrais sujets : pouvoir d'achat, la fermeture des classes en zone rural, et désormais celle de petites lignes SNCF dans nos territoires...", développe le député du Loir-et-Cher.





"Il fait du Trump", juge au contraire un autre membre de LR, qui fustige la "trop grande assurance de soi" et le "mépris" de Laurent Wauquiez, qui "assume de n'avoir aucune conviction". "Sarkozy ne s'est jamais fait d'illusions sur Wauquiez. Il nous dit toujours qu'il est sans limites et capable de tout...", décrypte un proche de l'ancien président cité par l'AFP.