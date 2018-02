Laurent Wauquiez sait séduire son public !

En 2006, Laurent Wauquiez avait déjà son propre style, notamment lorsqu'il partait à la rencontre des électeurs dans sa circonscription en Haute-Loire, ou quand il s'engageait autour des allocations scolaires. Et en se prononçant sur le candidat UMP à choisir pour les élections, il a également montré qu'il pouvait faire preuve de fermeté.



Ce lundi 19 février 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous sort les archives de Laurent Wauquiez. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 19/02/2018 présentée par Adrien Borne et Roselyne Bachelot sur LCI.