"Il utilise sœur Emmanuelle pour donner du crédit à son image" : l'association Asmae tacle Laurent Wauquiez

Depuis une quinzaine d'années, Laurent Wauquiez entretient la légende selon laquelle il était un proche de sœur Emmanuelle. "Avec sœur Emmanuelle, j’ai passé plusieurs mois en Egypte, à l’occasion d’un stage à l’ENA (…) Quand elle me voyait, elle me regardait droit dans les yeux et me disait : 'Mon petit Laurent, qu’as-tu fait de bon depuis que je t’ai vu ?'", racontait Wauquiez sur France 2 en 2008 alors que sœur Emmanuelle venait de mourir à l’âge de 99 ans.