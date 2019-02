LBD : la Ligue des droits de l’Homme dépose de nouveaux recours au Conseil d’État

Alors que le LBD a déjà été utilisé plus de 9 200 fois depuis le début de la grogne sociale en novembre partout en France, occasionnant plusieurs cas de blessures graves, notamment aux yeux, au visage et à la tête, le Conseil d’État a estimé le 1er février que la répétition des manifestations et des violences rendait "nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes, qui demeurent particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d'usage". De nombreux pays européens ont d’ores et déjà limité très strictement l’utilisation de ces LBD.