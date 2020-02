LCI/Mon avis citoyen - Dynamisme du centre-ville, propreté et sécurité en tête des préoccupations pour les municipales à Perpignan

Perpignan sera l'une des villes les plus scrutées de ces prochaines élections municipales. Avec ses 122000 habitants, elle est la plus grande commune convoitée par le Rassemblement national, dont le candidat est le député Louis Aliot, ex-compagnon de Marine Le Pen. Ce dernier, en se présentant sans étiquette, figure en tête des sondages. Il tentera de renverser le maire LR sortant Jean-Marc Pujol, victorieux en 2014 grâce à un désistement de la gauche. Le maire est en outre concurrencé par un ancien adjoint LaREM, Romain Grau. A la clé, l’hypothèse d’un “front républicain” pourrait se poser comme il y a six ans. Les écologistes rêvent quant à eux de remettre en cause le duel annoncé entre le RN et le maire sortant, et de créer la surprise avec leur tête de liste Agnès Langevine dans cette ville marquée par un taux de pauvreté important.

Quant aux Perpignanais, que pensent-ils de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Mon avis citoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici. En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 33700 contributions collectées à ce jour sur l’ensemble du territoire de cette métropole.