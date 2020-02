Le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites ? Le gouvernement ne dit plus non, Philippe "prendra ses responsabilités"

Le même jour, c'est le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari qui a évoqué le sujet sur RTL. Alors que les débats sont englués à l'Assemblée nationale, notamment par le dépôt de milliers d'amendements par l'opposition de gauche, il a estimé que le recours au 49-3 "n'est pas à exclure, évidemment". "C'est un outil à la disposition du gouvernement", a-t-il rappelé. Ce dispositif "a été voulu par le général De Gaulle pour éviter ce genre de situation où vous avez une majorité ou un Parlement qui est dans l'impossibilité de travailler".

A la sortie du Conseil des ministres, mercredi 19 février, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye avait déclaré : "La volonté du gouvernement est évidemment que nous puissions avoir un débat, le plus serein possible. Mais il n’est pas de notre fait mais de celui de la France insoumise et du groupe GDR à l’Assemblée nationale qu’il y ait cette forme d’obstruction. (...) On voit qu’un certain nombre d’organisations politiques qui ne veulent pas qu’il y ait un débat et souhaitent simplement empêcher qu’un débat puisse avoir lieu et même empêcher un débat démocratique qui contribue à éclairer nos concitoyens." Mardi, le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran avait indiqué que le gouvernement était "(habilité) à utiliser tous les moyens pour adopter cette réforme", même si ce n'était pas encore "l'option envisagée".