Le bleu du drapeau français légèrement modifié par Emmanuel Macron

À l'Élysée, tous jurent qu'il ne s'agit pas d'un geste anti-européen à quelques semaines seulement - en janvier prochain - de la présidence française de l'Union européenne, souligne Europe 1. Pour autant, aucune communication officielle autour de ce changement n'a été effectuée. Aucune consigne n'a, non plus, été donnée pour changer ou non tous les drapeaux officiels : la démarche est incitative. En attendant, ce drapeau tricolore "new look" s'affiche sur tous les bâtiments rattachés à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et au ministère de l'Intérieur.