Le budget de l’Elysée va augmenter de 600.000 euros en 2020

FINANCES - De 2018 à 2019, le budget de l’Elysée n’avait pas bougé. En revanche, il augmentera de 2019 à 2020, avec une hausse de 600.000 euros qui servira au renouvellement du parc automobile et du matériel informatique, entre autres.

En 2020, l’Elysée pourra dépenser un peu plus qu’en 2019. D’après Le Parisien, le projet de loi de Finances, dont le vote aura lieu en décembre, prévoit en effet une hausse de la dotation de la "présidence de la République" : elle passera de 103 millions d’euros en 2019 à 105, 316 millions d’euros l’année prochaine. Une augmentation de 2,316 millions d’euros donc, qui se remarque quand les autres ministères voient leur budget baisser, ou rester le même.

D’après les explications du Château, la plus grande partie de cette hausse, à savoir 1,7 million, est due à un changement de ligne budgétaire : cette somme attribuée à la sécurité présidentielle était jusqu’ici prise en charge par le ministère de l’Intérieur, ce qui ne sera plus le cas en 2020. Cela laisse néanmoins une somme de 600.000 euros, comme le note Le Parisien, qui correspond bel et bien à une hausse des dépenses.

En l’occurrence, cette hausse du budget est destinée notamment à renouveler une partie du parc automobile et remplacer du matériel informatique. L’Elysée investit décidément dans ses voitures : en 2018, les dépenses de fonctionnement du service automobile avaient connu une hausse de plus de 27% par rapport à 2017, notait en juillet dernier un rapport de la Cour des comptes. Rapport qui pointait du doigt un dépassement de 5,6 millions d’euros du budget initial.