Le "Central Park parisien" de Benjamin Griveaux, "un projet foireux" selon l'architecte Roland Castro

Déplacer la Gare de l'Est pour créer un "Central Park parisien". C'est ce que souhaite le candidat LaREM à la mairie de Paris Benjamin Griveaux. Mais est-ce réalisable ? Non, a répondu la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, ce lundi sur LCI, jugeant ce projet "totalement irréaliste", et "ni nécessaire, ni souhaitable". LCI a demandé à l'architecte et urbaniste Roland Castro s'il partageait son avis ou s'il jugeait ce projet réalisable.

Et le fondateur du cabinet Castro Denissof Associés n'a pas mâché ses mots. "Invraisemblable", "compliqué", "foireux", "hâtif", "pas intelligent", a-t-il utilisé comme adjectifs pour désigner cette proposition de l'ancien porte-parole du gouvernement. Selon lui, un tel projet ne peut pas être réfléchi sans y associer les acteurs et habitants du quartier concerné.

Roland Castro s'interroge également sur le coût économique de la proposition et sur son impact sur le terrain. "On ne cherche pas à faire des espaces commerciaux dans le nouveau projet. On n’a pas vraiment réfléchi non plus aux conséquences de l'implantation d'une gare Porte de la Villette. Comment ça se passe une fois que la gare est installée là-bas ? Est-ce que ça ne crée pas encore plus de problèmes ?" s'interroge l'architecte. "On prend une gêne et on la pousse un peu plus loin, on met un jardin entre les deux. Je trouve ça choquant."