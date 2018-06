Le changement de nom du FN ? Une "trahison" pour Jean-Marie Le Pen

Ne l’appelez plus "Front national". La formation politique d'extrême droite s'appelle officiellement, à partir de ce vendredi soir, le Rassemblement national, deux mois après un congrès durant lequel ce nom a été proposé par Marine Le Pen. Un changement de nom approuvé par 80,81% des militants FN, mais qui ne plait guère à son père, qui a dénoncé une "trahison".





"L'honteux effacement de son identité est le coup le plus rude que le Front national ait jamais reçu depuis sa fondation", a affirmé le cofondateur du FN dans un communiqué. "Plus qu'une étiquette, c'est aussi une longue et courageuse histoire militante que l'on renie", s'est-il insurgé, condamnant "les inspirateurs comme les exécutants" de cette décision.