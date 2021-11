"Le chômage baisse, mais les inscrits à Pôle emploi sont plus nombreux", vraiment ?

Interrogé ce mercredi 3 novembre sur France inter, le député La France insoumis (LFI) a argué qu'il y avait "aujourd'hui plus d'inscrits à Pôle emploi que l'année dernière à la même période (...) et qu'il y en avait au début du quinquennat d'Emmanuel Macron". Qu'en est-il réellement ?

Le nombre de personnes "inscrites à Pôle emploi" tient compte des cinq catégories répertoriées par l'agence. Allant de A à E, elles concernent les demandeurs sans emploi et tenus d'en chercher un, ceux qui ont exercé une activité réduite (de plus ou moins de 78 heures), et ceux qu n'ont pas d'emploi, mais qui ne sont pas tenus d'en chercher un (en formation, en arrêt maladie, etc.).

Il est donc intéressant de se concentrer sur les demandeurs des catégories allant de A à C, les autres ne cherchant pas concrètement d'activité. Or, selon les derniers chiffres de Pôle emploi, il y a aujourd'hui 5.577.800 inscrits dans toute la France. Un chiffre qui représente une baisse de 206.000 personnes par rapport au troisième trimestre de 2020, d'après la même source. Adrien Quatennens se trompe donc.