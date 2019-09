Le "clan Chirac", une famille à la conquête du pouvoir

JT 13H - Derrière le grand Jacques Chirac, il y avait tout un clan, son épouse Bernadette, d'abord effacée puis jouant sa propre carte , sa fille Claude qui a veillé et façonné la communication de son père. Et puis Laurence, sa fille la plus fragile, le drame de Jacques Chirac.

Dans le monde de la politique ou dans la vie de tous les jours, Jacques Chirac n'était pas seul. Claude Chirac, sa fille avait pris en main toute sa communication. Quant à sa femme, Bernadette, elle était présente à ses côtés, même si parfois écartée en raison d'une certaine rigidité. Il y a eu aussi Laurence Chirac, sa fille atteinte d'anorexie mentale, qui décède le 14 avril 2016. C'est une famille au service d'une ambition politique faisant désormais partie du roman national.



