Le clan Le Pen réconcilié

Le clan Le Pen s'est réconcilié samedi dernier à l'occasion des 90 ans de Jean-Marie Le Pen. Le cofondateur du FN a réuni ses trois filles à son domicile de Rueil-Malmaison, quelques semaines après son hospitalisation. Sur une photo publiée par Paris Match, on peut voir Marine assise à gauche du père de famille et à sa droite, il y a Marie-Caroline, son aînée, et Yann, la mère de Marion Maréchal. Que doit-on savoir sur les relations qu'entretenait Jean-Marie Le Pen avec ses filles ?