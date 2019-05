Le Conseil constitutionnel donne son feu vert au référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris

Une procédure sans précédent, rendue possible depuis qu'elle a été introduite dans la Constitution en 2008. Jamais utilisée auparavant, ce sont des parlementaires socialistes, rejoint par quelques 250 députés et sénateurs de tous bords, qui l'ont enclenchée. L'objectif : s'opposer à la privatisation du groupe ADP, inscrite dans "la loi Pacte" portée par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Ce projet de loi ouvrirait ainsi la voie à la vente totale ou partielle des parts détenues par l'Etat dans le groupe, qui pèse 17,4 milliards d'euros. De quoi pousser le Parti Socialiste (PS) à se réjouir, saluant une "décision historique" et "une étape majeure" dans la procédure qui "peut démarrer officiellement".