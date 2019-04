Le Conseil des ministres consacré à Notre-Dame de Paris

Dans la matinée du 17 avril 2019, la restauration de Notre-Dame de Paris a été au cœur des discussions pendant le Conseil des ministres. Une loi sera promulguée pour faciliter le démarrage des travaux le plus vite possible. Selon Edouard Philippe, "c'est un défi immense et une responsabilité historique". Emmanuel Macron, de son côté, va présider une réunion sur le lancement de la reconstruction de l'édifice à 16 heures.



