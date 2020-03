Le coronavirus fait-il peser un risque d'abstention massive sur les élections municipales ?

Les détails de cette enquête peuvent toutefois surprendre. Les Français les plus âgés, pourtant les plus concernés par les conséquences d'une contamination au Covid-19, sont les moins prompts à renoncer à leur devoir démocratique. Ils sont 11%, soit cinq points de moins que la moyenne nationale, à être certains de ne pas se rendre aux urnes en raison de la circulation du virus.

Inversement, les jeunes, pourtant moins menacés par les risques liés à la transmission du virus, sont ceux qui sont prêts à renoncer le plus souvent, avec 19% des 18-24 ans et 25% des 25-34 ans qui se disent certains de ne pas y aller.

"Ces chiffres sont à interpréter avec prudence", tempère toutefois François Kraus, directeur du pôle politique-actualité à l'Ifop, auprès de LCI. "Plusieurs facteurs se cumulent. Ceux qui sont les plus certains de ne pas se rendre au bureau de vote étaient souvent abstentionnistes lors du dernier scrutin. L'impact est plus prégnant chez les gens qui votent moins."

Pour autant, "l'impact du Covid-19 sur la participation est plus fort au sein des populations les plus exposées aux réseaux sociaux, à l'information alternative et aux fake news", analyse François Kraus. "La crainte est plus forte chez les personnes plus exposées aussi aux théories complotistes." Ce qui n'empêche qu'au vu de ce sondage, le coronavirus pourrait bien se traduire, au soir du premier tour, par les chiffres en hausse de l'abstention.