Le Covid-19 moins dangereux ? Pour Olivier Veran, "aucun argument scientifique ne vient étayer cette théorie"

Depuis plusieurs jours, plusieurs experts ont avancé l'hypothèse d'une mutation du virus qui expliquerait la moindre mortalité en France depuis que les contaminations ont repris leur progression. Mais pour le ministre, rien ne permet de le prouver. "Je peux comprendre l'espoir nourri par certains experts d'un virus moins dangereux, mais aucun argument scientifique ne vient étayer cette théorie, hélas", explique-t-il.

"Le Covid qui se propage est le même que celui qui a coûté la vie à 30.000 Français", ajoute Olivier Véran. Pour ce dernier, "seul le profil des malades a changé, plus jeunes et donc moins symptomatiques". L'épidémie n'est plus la même qu'en février "parce que le virus circule quatre fois plus chez les moins de 40 ans que chez les plus de 65 ans", précise le ministre, et parce que les jeunes "ont moins de complications médicales". "La majorité des transmissions se fait dans des situations festives des plus jeunes, où les gestes barrière ne sont pas respectés."

Aussi, "si la circulation du virus s'accélère encore chez les plus jeunes, ils pourraient contaminer les personnes âgées, qui contractent plus souvent des formes plus graves de la maladie", craint le ministre, qui cite le cas des Bouches-du-Rhône, où les tests positifs augmentent chez les seniors. Conclusion : "il faut protéger les personnes âgées et fragiles" en sensibilisant toute la population.