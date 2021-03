Le déconfinement, quand et comment ? Une réunion interministérielle à l'Élysée ce mercredi après-midi

"Tenir encore quatre à six semaines" ; "un horizon à la fin du printemps". La première phrase est d'Emmanuel Macron, en déambulation dans le 18e arrondissement ce lundi. La seconde est de Jean Castex, lors du dernier point-presse gouvernemental, jeudi 25 février. Alors que des reconfinements partiels et locaux menacent 20 départements, le gouvernement tente de montrer qu'il y a bien une lumière au bout du tunnel de la crise sanitaire. "Les [nouvelles] mesures ne seront acceptées que s'il y a un horizon", reconnait une source gouvernementale auprès de LCI. L'exécutif s'y atèle, donc, et le fait savoir.

Une réunion doit se tenir dans ce sens, ce mercredi à 17h à l'Élysée, autour du président de la République et de Jean Castex, en présence d'une dizaine de ministres, parmi lesquels Olivier Véran, Roselyne Bachelot, Jean-Michel Blanquer ou encore Roxana Maracineanu. Le but : réfléchir aux protocoles du déconfinement, après quatre mois de vie sous couvre-feu. "Le président nous a demandé de présenter des dispositifs qui pourraient permettre de rouvrir le pays prudemment dans les prochains temps", a confirmé Gabriel Attal, mercredi 3 mars, en sortie de conseil de défense.

"Dans les prochaines semaines, on va avoir vacciné les plus âgés, les personnes les plus vulnérables", espère une source gouvernementale auprès de LCI."Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de virus, mais moins de risque d'avoir des gens en réanimation". Conclusion, "fin avril, début mai", "on va se retrouver dans autre chose". "Peut-être dès la mi-avril", a même esquissé Gabriel Attal. Face à ce paysage sanitaire redessiné, le gouvernement veut se préparer à rouvrir les lieux culturels et d'activité sociale : restaurants, bars, stades, musées ou salles de sports, nous cite-t-on en bataille. Une réflexion qui concernera aussi la place accordée au pass sanitaire, aux contours encore incertains.