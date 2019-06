Le départ de Valérie Pécresse, une nouvelle déflagration pour Les Républicains

Le maire LR de Fontainebleau Frédéric Valletoux, proche lui aussi de la présidente de région, a salué ce mercredi cette décision "juste, lucide et constructive" de quitter "un parti qui n'a cessé de se rétracter et se caricaturer" et qui, "depuis 2017, a déjà été abandonné par des millions d'électeurs, des dizaines de milliers d'adhérents et des milliers d'élus". Idem pour Jean-Didier Berger, le maire de Clamart et porte-parole de "Libres", Florence Portelli, maire de Taverny, ex-porte-parole de François Fillon et ancienne candidate à la présidence de LR, Vincent Jeanbrun, le maire de L'Hay-les-Roses, ainsi que plusieurs vice-présidents de la région qui ont appelé à rejoindre la "dynamique" de l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. L'ancien candidat à la présidence de LR Maël de Calan a officialisé son départ de LR dans la foulée. Une dizaine de parlementaires pourraient suivre cette voie dans la foulée.