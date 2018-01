Le député François Pupponi demande des statistiques officielles sur les actes antisémites

Lundi, un garçon de 8 ans portant une kippa a été agressé dans la rue à Sarcelles (Val d’Oise). Une agression antisémite qui a choqué et a fait réagir au plus haut niveau de l’Etat. Le président Emmanuel Macron a déclaré qu'"à chaque fois qu'un citoyen est agressé en raison de son âge, de son apparence ou de sa confession, c'est toute la République qu'on agresse". Et ce mercredi, lors des questions au gouvernement, le Premier ministre Edouard Philippe a été interpellé par le député Nouvelle gauche du Val d’Oise, François Pupponi.