Le député Joachim Son-Forget fonde son parti politique et une liste aux européennes

"Je suis Français et Européen". Voilà le nom du parti politique lancé par le député Joachim Son-Forget. Le représentant à l'Assemblée nationale des Français de Suisse et du Liechtenstein, désormais connu pour ses dérapages, a décidé de fonder son propre parti, trois jours après avoir quitté La République en marche et s'être retiré des rangs du groupe parlementaire majoritaire.





A l'heure actuelle, seule une page d'accueil de site internet existe. En sous-titre du nom du parti, on peut lire comme seule explication : "Aidez-nous à changer les choses en France et en Europe !" Plus bas, il est précisé : "Rien n'est prêt mais je compte sur vous ! L'adhésion est gratuite pour le moment, mais pas pour longtemps."