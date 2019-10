Le député LaREM Aurélien Taché favorable à la création d'un haut-commissariat à l'immigration

Selon lui, l'attaque de Bayonne est d'ailleurs directement liée aux "discours de haine qui prospèrent". "Il ne faut pas s'étonner que les esprits les plus radicaux passent à l'acte", estime le député. "Nos concitoyens musulmans font l’objet d’une double peine : ils sont victimes de terrorisme comme à Nice, et maintenant on a un terrorisme suprémaciste qui les frappent spécifiquement. Il faut s’élever contre ça, le dénoncer en bloc."

Interrogé sur l'idée de l'Elysée, dont franceinfo s'est fait l'écho, de créer un poste dédié à l'immigration au sein du gouvernement (qui pourrait être un ministre, secrétaire d'état ou encore un haut-commissaire), Aurélien Taché s'y est dit "favorable".

"La question de l'immigration doit être traitée à part entière. La laisser au ministère de l'Intérieur qui est en charge de l'ordre public, de la sécurité et donc par exemple, des reconduites à la frontière, c'est logique, ça fait partie de ses missions de sécurité, est un choix politique qui peut être discuté", dit-il.

"Avoir un ministère à part, j'y suis favorable. J'avais déjà dit qu'il fallait faire intervenir l'emploi, l'éducation et que, sous la responsabilité du Premier ministre, on aurait certainement, cette coordination plus forte", explique encore Aurélien Taché, jugeant qu'une telle structure améliorerait l'intégration et serait ainsi "utile pour le pays".