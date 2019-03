Le député LREM Aurélien Taché crée une polémique en comparant le voile et le serre-tête.

"Vous me posez la question pour une jeune fille de douze ans qui porterait le voile et serait élevée dans une famille musulmane. Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique, une jeune fille à qui on mettrait un serre-tête ? Bien sûr que non", a alors déclaré M. Taché lors de l'émission. Une réponse qui valait dimanche au député de vives critiques sur les réseaux sociaux, y compris de la part de collègues députés marcheurs tels qu'Agnès Thill et François Cormier-Bouligeon.





Dimanche soir, dans un communiqué, le député LREM a expliqué avoir voulu "exprimer (son) attachement à la laïcité dans notre pays". "Dans un débat très complexe, j'ai aussi voulu rappeler que donner une éducation religieuse ou non à ses enfants est du ressort exclusif des familles, quelle que soit la confession concernée, propos que j'ai voulu illustrer en évoquant le serre-tête porté par certaines jeunes filles catholiques", poursuit-il.