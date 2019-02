Le député Matthieu Orphelin quitte le groupe LaREM après avoir fait "tout son possible" pour l'écologie

Comme Nicolas Hulot il y a six mois, le député - qui fut porte-parole de la fondation Hulot, après avoir dirigé l'Agence de l'environnement (Ademe) et contribué au Grenelle de l'environnement - mesure "l'écart qu'il reste à combler pour être la hauteur des enjeux climatiques, écologiques et sociaux", jugeant que "nous ne sommes malheureusement au bon rythme sur aucun des grands chantiers de la transition", et "plus grave", que "nous ne nous donnons plus les moyens d'y être, ni de tenir nos engagements, prisonniers de logiques budgétaires et d'arbitrages politiques de court terme". Matthieu Orphelin dénonce également "certains choix politiques du gouvernement, souvent non prévus dans le projet présidentiel, (...) contradictoires avec l'idée de plus de justice fiscale.





"La transition écologique doit être juste, et ne pas être invoquée uniquement quand elle permet des rentrées fiscales", ajoute celui qui avait milité à EELV jusqu'en 2012. "Nous avions fait depuis longtemps de nombreuses propositions et alertes sur ce thème. Certaines ont été entendues, d’autres, pourtant essentielles, non."