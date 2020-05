"Le désir des scientifiques a beaucoup été relayé par une machine bureaucratique", déplore Alain Minc

Il subsiste encore un mystère de l'après-11 mai, cette date du déconfinement progressif suscitant autant de doutes que d'inquiétudes. Comment la France et par extension le monde vont-ils se remettre de la crise sanitaire actuelle ? Quelles en seront les conséquences socio-économiques ? Les Français ont-ils finalement plus peur du virus que de la reprise économique ? Pour l'économiste Alain Minc, invité d'Elizabeth Martichoux lundi 18 mai, il est clair qu'"on ne parle que du virus et non du contexte économique" : "C'est à l'image de ce qui s'est passé pendant deux mois", assure-t-il. Et il importe selon lui de regarder comment les pouvoirs publics ont réagi face à la crise, face à une décision "qu'ils n'ont pas connu depuis la guerre", qui consiste à dire : "on choisit ses morts. [...] Le monde occidental a choisi d'éviter des morts visibles quitte à fabriquer des morts invisibles" assène-t-il.

Au sujet du confinement, méthode choisie par la France pour contrer la propagation du virus sur le territoire, Alain Minc pense que le monde occidental a simplement choisi la voie des Chinois : "On a peur des Chinois, mais on les admire et on les pense plus intelligents que nous" soutient-il. "Quelqu'un aurait-il pu à un moment donné, après l'expérience chinoise, dire 'attendez' avant de se lancer là-dedans ? Un seul homme au monde aurait pu le faire : le leader du monde libre, le président des États-Unis. Cela supposait un président éminent, respecté. Trump a dit une phrase juste qui posait une vraie question : 'Il faut faire attention, le remède peut être pire que le mal'" Une phrase qui n'a pas été prise au sérieux, faute de la crédibilité insuffisante de celui qui l'avait prononcée, regrette l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui assure que si c'était Barack Obama qui l'avait prononcée, on aurait tendu plus attentivement l'oreille.

