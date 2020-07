Le Drian n°1, Darmanin n°6, Dupond-Moretti n°10... à quoi sert l’ordre protocolaire du gouvernement ?

Sans incidence sur la rémunération des ministres concernés, l'ordre protocolaire est avant tout scruté par les experts politiques et les ministres concernés. Ainsi, elle revêt une importance plus ou moins forte selon les ministères et peut donner une indication sur la direction que prend la nouvelle équipe gouvernementale. En 2013, Franceinfo relevait une observation faite par Henri Oberdorff et Nicolas Kada dans leur livre intitulé "Institutions administratives" et publié la même année : "La hiérarchie gouvernementale résulte d'un choix discrétionnaire du président de la République et du Premier ministre lors du décret de nomination. La lecture de ce décret constitutif du gouvernement est donc toujours très riche d'enseignements."