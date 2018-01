Le FN a fabriqué une "fake news" pour déstabiliser Emmanuel Macron

D'après les révélations du site BuzzFeed ce mardi 16 janvier 2018, un proche de la présidente du Front National a eu recours à un faux témoignage, fabriqué de toute pièce par ses soins, pour déstabiliser un autre candidat à l'élection présidentielle de 2017. Tout a commencé par un tweet de David Rachline, le directeur de campagne de Marine Le Pen, en mars 2017. Il a posté une vidéo d'un prétendu "journaliste" de France 2 dénonçant une supposée collusion entre la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte et Emmanuel Macron. Interrogée sur cette "fake news", Marine Le pen a soutenu la thèse de la "blague".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.