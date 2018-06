Le FN devient Rassemblement national : qu'est-ce qui va vraiment changer ?

Le "teasing" s'est étalé sur plusieurs mois. D'abord la consultation, puis le dévoilement du nouveau nom au congrès de mars 2018, et pour finir l'annonce par Marine Le Pen, le 1er juin, du ralliement de plus de 80% des adhérents à la nouvelle appellation "Rassemblement national".





Exit, donc, le Front national, n'en déplaise au fondateur Jean-Marie Le Pen, qui l'avait couvé comme un trésor depuis 1972. Du marketing de l'ancien, il ne reste que la fameuse flamme tricolore, désormais insérée dans un cercle ouvert, "moins anguleux, plus féminin, plus rond et plus rassembleur", vantait vendredi la présidente du parti, en quête d'une nouvelle légitimité après l'échec des élections de 2017. Voilà pour l'apparence. Mais le changement de forme implique-t-il des changements de fond ?