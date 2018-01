Le Foll, Faure, Carvounas, Maurel : de "l'aile droite" à "l'aile gauche", qui sont les candidats déclarés à la tête du PS ?

Stéphane Le Foll, 57 ans, est un très proche de François Hollande depuis les années 1990. L'ancien ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement de Manuel Valls, a été réélu député dans la 4e circonscription de la Sarthe en juin dernier, malgré la déroute des candidats socialistes aux élections. En l'absence de Manuel Valls, qui a quitté le PS, ce fidèle de l'ancien président de la République est le principal dépositaire du bilan du quinquennat écoulé, tant critiqué par l'aile gauche, et le dernier représentant de cette génération face aux figures montantes du socialisme. L'ex-ministre prône "un PS plus ouvert", qui sollicite "plus souvent la parole des militants", et estime qu'être "de gauche, c'est d'abord être internationaliste et donc européen". S'il se dit "dans l'opposition" au gouvernement d'Edouard Philippe, il s'était abstenu lors du vote de confiance à l'exécutif au début du quinquennat.