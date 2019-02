Le "Gilet jaune" Eric Drouet a envoyé sa plainte contre Castaner

Plus tôt, Eric Drouet avait, dans son communiqué, appelé à user de "tous les moyens utiles et nécessaires pour que plus personne ne soit victime de ces blessures de guerre". Peu de temps après il était revenu sur ses propos affirmant que ces moyens sont "des moyens que l'on met en place depuis déjà trois semaines pour que les manifestations se passent au mieux. Chaque début de semaine, on essaie de faire ne sorte que les manifestations soient déclarées le samedi, qu'il y ait un cordon de sécurité, du personnel de santé". "Peut-être que le mot prête à confusion" avait-il concédé.