Le gouvernement a-t-il baissé le budget des CHRS ?

Dimanche dernier, des photos d'Emmanuel Macron en maraude auprès de quelques sans-abri ont fait le tour des réseaux sociaux. Des clichés qui ont fait polémique. Parmi les critiques, on reproche au gouvernement d'avoir engagé un plan d'économie de 57 millions d'euros sur les crédits alloués à l'hébergement d'urgence des sans-abri. Des propos réfutés et qualifiés de fake news par Julien Denormandie. Qu'en est-il vraiment ?



Ce samedi 2 mars 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Info / Infox", nous parle des rumeurs sur la baisse du budget des CHRS ( Centres d’hébergement et de réinsertion sociale). Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/03/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.