Le gouvernement a-t-il parlé trop tôt du déconfinement ?

Des Français profitant des vacances et du soleil dans les rues de Paris. Les images ont été très diffusées ce week-end, et l'opposition a indirectement rejeté la faute sur le gouvernement. "Le mot déconfinement a été prononcé trop tôt", entraînant un "relâchement" dans certains territoires, a déclaré dimanche 5 avril le président du groupe LR à l'Assemblée nationale Damien Abad dans Les Echos . Selon lui, "il faut éviter les injonctions contradictoires qui peuvent renforcer l’indiscipline ici ou là".

Pourtant, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a assuré dimanche que le confinement avait été plutôt bien respecté par les Français en ce premier week-end de vacances pour la zone C, et que 1,4 million de contrôles avaient été effectués.

Même discours ce lundi 6 avril du côté d'Eric Ciotti. Selon le député LR des Alpes-Maritimes, le gouvernement a parlé "trop vite, trop tôt, de façon trop imprudente" du déconfinement. "On n’est pas prêt pour ce déconfinement" car il faut "deux étapes préalables" qui sont "loin d’être au rendez-vous" : avoir des tests généralisés et "des masques pour tout le monde". Dans ce contexte, parler de déconfinement est "une erreur grave", a-t-il estimé sur Europe 1.

Ce lundi matin sur LCI, la communicante Emilie Zapalski a relevé dans le discours du gouvernement plusieurs "contradictions" pouvant semer le trouble dans l'esprit des Français. "D’un côté le Premier ministre a commencé à parler du déconfinement, tout en précisant que ce ne serait pas pour demain, sans plus d’informations sur sa mise en œuvre. D’un autre côté, on n’a pas donné de précisions sur la suite du confinement. Est-ce que ça va être prolongé au-delà du 15 avril ? Combien de temps ?" Selon elle, "le sujet du déconfinement, même si on comprend que c’est pour donner aux Français une perspective, peut-être qu’il arrive un peu tôt, et qu’il aurait été préférable d’avoir des éléments sur le confinement : où est-ce qu’il en est, ce qu’il va se passer."