Le gouvernement a-t-il vraiment renoncé à priver d'aides les entreprises implantées dans les paradis fiscaux ?

Ce volontarisme a-t-il été contredit par les actes ? Des médias et des élus ont en effet été surpris que des amendements en ce sens aient été refusés à l'Assemblée, et ne soient finalement pas incorporés dans le deuxième projet de loi de finances rectificative. D'aucuns évoquent ainsi le "volte-face" du gouvernement, en l'espace de quelques heures.

Bruno Le Maire et la majorité ont-ils décidé de faire machine arrière ? Pas du tout, assure Bercy. Contacté par LCI, le ministère de l'Economie indique "qu'il n'est pas nécessaire de passer par un cadre législatif sur le sujet", puisque pour les grandes entreprises, "c'est le ministre lui-même qui signe le décret" et donne son assentiment à la délivrance d'aides publiques. Impossible donc d'imaginer un grand groupe adepte de l'optimisation fiscale venir taper à la porte et réclamer un geste de l'Etat.

Sont concernées par ce mode de fonctionnement les entreprises qui réalisent à l'année un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros, et qui comptent plus de 5.000 salariés. Cela ne signifie pas pour autant que de plus petites structures, qui pourraient elles aussi avoir des filiales ou un siège dans des paradis fiscaux, seraient libres de recevoir des deniers publics.