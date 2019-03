Le gouvernement abuse-t-il de la force lors des manifestations des gilets jaunes ?

Les violences commises en marge des manifestations des "gilets jaunes" suscitent des questions de la part de l'ONU, notamment venant de Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme. Elle vise en particulier l'utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD). Face à ces propos, Sacha Houlié, député LaREM de la Vienne, a déclaré que dans l'Hexagone, "L'État de droit fonctionne à plein pour tout le monde. Et chaque auteur de violence, qu'il soit sous chaque uniforme ou chaque gilet jaune, sera condamné."



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.